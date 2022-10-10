北韓官媒：金正恩指導人民軍戰術核部隊軍演

【有線新聞】北韓官媒報道領袖金正恩指導近兩星期的人民軍戰術核部隊軍演，驗證核反擊能力，向敵人發出嚴正警告。金正恩表明沒有必要與敵人對話，會加強核作戰能力。

北韓官媒朝中社報道，人民軍戰術核武器運用部隊上月25日至本月9日，一連15日舉行軍事訓練，領袖金正恩在場指導，期間共7次發射導彈，驗證北韓的戰爭遏制能力和核反擊能力。

演習包括發射模擬搭載核彈頭的彈道導彈，加強水中發射能力，驗證彈頭準確在設定高度起爆。還有模擬炸毀南韓作戰區內所有機場為目的，訓練發射彈道導彈。另外發射多種戰術彈道導彈。

針對區內局勢升級，必須向敵方發出明確警告，又發射了新型地對地中遠程彈道導彈穿越日本列島，打擊4500公里外太平洋上預定目標。並進行超大型火箭炮和戰術彈道導彈打擊訓練，模擬打擊敵人主要軍事指揮設施及主要港口。

金正恩對核戰鬥武裝部隊核作戰反應能力和應對予以高度評價，驗證和展示國家核防御和核攻擊能力，證明部隊有能力可隨時隨地打擊目標，可賦予爭取戰爭主導權等重大軍事任務。

北韓演習正值美韓等在區內軍演，金正恩表示完全掌握敵人頻繁的軍事動向，批評美國和南韓不負責任，故意令緊張局勢升級，又批評敵人一邊軍事威脅，一邊奢望對話協商，表明沒有必要與敵人對話，也無話可說，有必要時會堅決採取一切軍事反制措施，百般加強核武戰力。