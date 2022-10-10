增4874確診、多10人亡　再有新變種病毒輸入　醫生指須觀察冬季會否有另一波疫情

【有線新聞】本港新增4,874宗新型肺炎確診，多10人死亡。多兩款新變種病毒分支流入本港，其中XBB.1亞系變種是首次在香港發現。

新增的4,800多宗個案，396宗屬於輸入，佔總數約8%。衞生署發現2宗輸入個案，涉及新的Omicron變種病毒分支，一名32歲女子，上月23日由新加坡抵港，四日後確診，驗出BA.2.75.2變種；另一名50歲女子，上月25日由美國抵港，兩日後確診，驗出XBB.1亞系變種，是首次在香港發現這款病毒。

呼吸系統科專科醫生梁子超：「XBB.1應該相對新，在全球共享基因庫上載的數目很少，目前主要在實驗室數據，它的免疫逃逸似乎加強了，現時只是見到實驗室中免疫逃逸的一些訊號，不等於真實世界中它們有危險訊號出現，現時需要觀察冬季會否有另一波大浪呢？」

至於現在本港社區流行的變種病毒仍是BA.4或BA.5，佔本地個案樣本約94%。