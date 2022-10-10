孫東：如不再需要安心出行將考慮改變軟件用途

【有線新聞】創新科技及工業局局長孫東在立法會一個委員會說，若「安心出行」日後不再用，會研究考慮改變用途。

立法會議員邱達根：「如果捨棄『安心出行』很浪費，會否考慮『智方便』和『安心出行』將來如何改變、綑綁。使用安心出行好，因為已經啟用，很多東西很簡單，改動就可以了，例如改成『安心book場』。」

創新科技及工業局局長孫東：「怎樣利用安心出行一些簡易方式，包括訂場或者其他方式，我們也在考慮。現在主要因為『智方便』牽涉很多個人訊息，所以我們對安全性看得很重，看今後怎麼平衡兩者需求，但我認為邱議員的意見很好。」

政府正與廣東省部門合作，研究讓香港居民以「智方便」在「廣東省統一身份認證平台」認證，跨境使用當地政務服務。孫東說做法是雙向，預料廣東省提供約40項內地政務服務予香港居民，香港亦會提供約42項。