普京稱空襲烏克蘭為報復克里米亞大橋等恐襲

【有線新聞】俄羅斯總統普京表明向烏克蘭多個城市發動空襲，旨在反擊對克里米亞大橋等恐襲，警告將作出強硬及程度相稱的回應。

俄羅斯總統普京與國家安全委員會成員舉行視像會議，指周一上午經國防部建議，對烏克蘭能源、軍事和通訊設施，從海陸空發射遠程導彈襲擊，以報復克里米亞大橋被炸毀。

他形容烏克蘭的行徑等同國際恐怖組織，不可能置之不理，警告烏克蘭若繼續對俄羅斯發動恐襲，俄羅斯將作出強硬且威脅程度相等的回應。

連接俄羅斯本土和克里米亞的大橋上周六爆炸損毀，普京重申事件是恐襲、是烏克蘭情報部門所策劃，目的是摧毀俄羅斯的民用及重點基建，批評烏克蘭長期在本土及俄羅斯殺害公眾人物、記者及科學家等，又對扎波羅熱核電廠發動核恐襲，並企圖破壞連接俄羅斯的土耳其溪天然氣管道。

普京日前聽取了調查委員會匯報，委員會正對克里米亞大橋被炸進行刑事調查，又指掌握涉案貨車駛到克里米亞大橋前路線，並已識別涉案人士，現時大橋已恢復通車及鐵路服務。

烏克蘭總統澤連斯基的顧問否認普京指控，反指全世界都知俄羅斯才是恐怖主義國家。