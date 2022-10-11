日本自由行｜市民興奮搶閘　快運稱即日赴日機位九成滿　未來數月加班應市

【有線新聞】日本即日起全面開放入境旅遊，旅客可以自由行入境。有市民說兩年多沒有旅遊再出發、心情興奮。香港快運航空說，會增加今個月至12月來往香港與日本的航班，又就早前取消明年多班航班致歉。

去日本不用一定跟團，可以自由玩、四處吃喝，大批乘客早上6時排隊等候辦理登機手續，蘇先生：「以往旅行都是自由行，報團始終不太習慣要跟着導遊，自己（去）比較彈性、舒服。」

萬女士預算今次旅程花費兩萬元，萬女士：「等了很久、等了三年，疫情前去過、現在沒有去，希望可以第一時間過去玩。今晚第一站會先去黑門市場，先吃海鮮、刺身等。」

周太：「很開心、很興奮，不知道是否認得路線，太久沒有去旅行，收拾行李也大費周章，疫情前一年起碼去五至六次日本。」

亦有人請假一家人去旅行，Regan：「（上一次去是幾歲？）1歲。（記不記得1歲去？）都不記得了。」

馬先生：「大家困在香港都很悶，難得有機會休息，去旅行、消費，對大家的心情、對香港人都是好事。」

香港快運航空說，即日去福岡、大阪、東京等地點的機位九成額滿，又就早前調整了明年部分航班向受影響旅客致歉，香港快運航空行政總裁吳潔文：「訂單錄得新高，我們發現旅客較以前早計劃行程，較早前對明年整體航班進行檢視，希望旅客有清晰準確航班資訊，有更充裕時間可以計劃明年行程。」香港快運航空說未來會增加來往日本的航班，預計明年3月會回復疫情前水平。