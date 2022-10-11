兩萬免針紙明失效　議員批未審先判促延期　病人組織稱尋醫生評估難上難

【有線新聞】七名私家醫生涉嫌濫發俗稱免針紙的醫學豁免證明書，涉及的兩萬多張免針紙，明日起無效。有立法會議員質疑政府一刀切的做法沒有法律依據，有病人組織說，不適合接種疫苗的病人，日後更難找醫生重新評估。

政府一刀切廢除七名被捕醫生簽發的免針紙，有病人組織說收到有涉事病人反映，要找其他醫生評估不容易，病人政策連線主席林志釉：「現時有一些拘捕行動，搜查你的診所、取閱病人的病歷，有些醫生會擔心發出這些免針紙，當中會否有後果。有些市民會致電診所，查問會否有醫生願意簽發免針紙，對方未知道病情、是否有實際需要，或者未及查曉醫健通病歷，都已經婉拒。」

醫管局轄下的普通科門診，為受影響的市民提供免費諮詢服務，至今一共為多少名相關市民重發免針紙，醫管局話無相關數字，只說由去年6月底至本月9日，曾為超過7,300名病人評估。

本身是律師的議員江玉歡，質疑政府有什麼法理依據將二萬多張免針紙作廢，選委會界別江玉歡：「條例599L中的第17條，何謂免針紙呢？是要符合五個原則，其中第一個原則我認為是最重要，亦是政府認為的理據，就是他們沒有做臨床的診斷。有沒有臨床診斷並非由一個人說了算，是要有證據，現時就好像未審先判，對整個法律系統是一個很大衝擊。」

有關疫苗通行證的條例會在今年12月31日失效，江玉歡建議政府將這批免針紙一併延長到年底才無效。