李家超稱0+3後輸入個案增　放寬須穩打穩紮　稱體系不同不與新加坡比較

【有線新聞】行政長官李家超說「0+3」檢疫安排實施後，帶來正面效果。對於外界希望放寬至「0+0」，他指防疫措施要穩打穩紮、按部就班，希望用最小代價達到最大效果，提醒大家不要忘記仍然有疫情。

入境檢疫「0+3」實施兩星期，旅發局總幹事程鼎一：「你未到『0+0』。」香港總商會總裁梁兆基：「商界很希望『0+0』。」

商界、行會成員，以至政府專家顧問，都有呼聲希望盡快「0+0」。行政長官李家超說「0+3」實施後，輸入個案由百多宗一日升到近400宗，放寬要考慮不確定因素，李家超：「現時都要留意（確診）數字，穩打穩紮，按實際情況決定如何走下一步，但方向上我很清晰告訴大家，在可控和除非有一些現時估計不到的情況出現，包括有殺傷力較強的變種病毒株出現，否則路線很清晰，我們希望給予社會最大空間。」

「0+0」未做到，不少人將新加坡與香港比較，李家超說香港難與新加坡相比，李家超：「我不會刻意與新加坡比較，我們體系不同，例如醫療體系不同、制度不一。我們不可以忘記了，好像我們沒確診個案、疫情離開我們，不是的。我們當然知道做任何措施都要付出，正因為付出所以才確保疫情受控，我同意，亦是我們政策，以最小代價達到最大效果。」

被問到不實施「0+0」是否要考慮內地觀感，李家超重申與內地、海外通關兩者沒排斥、沒矛盾，不過本地疫情控制得好，與內地討論通關基礎強很多。