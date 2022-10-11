立法議程剔除23條　李家超指屬國際形勢考慮　須更深入研防法律漏洞

【有線新聞】23條立法被剔出今年立法議程，行政長官李家超說要先深入研究，以防有漏洞。他主動提及有國家建議禁止有國安風險的人長時間離開處所。消息指，特區政府暫未有計劃仿效。

政府將《基本法》23條立法剔出今年立法議程，意味今年不會啟動立法，行政長官李家超解釋，是考慮國際形勢千變萬化，需要再深入研究相關法例。李家超：「有普通法國家最近提議，新的國家安全的法律建議是很嚴厲，包括提出針對某些相信國家安全有風險的人，可以禁止離開某個處所非常長時間，並可重複禁止，這類做法會留意這一方面法律提議，以及當地涉及人權如何平衡。」

被歐美制裁的俄羅斯富豪遊艇，上周停泊於本港水域，被美國指香港或會成為寡頭避風港，影響聲譽，李家超強調必須依本港的法律辦事，他說：「任何聯合國的決議有關制裁香港都會執行，因為這是香港的法律基礎，不可能做任何事情沒有香港法律基礎是違法，亦不是香港法治精神，任何包括某一些資金、活動也好，一定要按本地法律處理。」

李家超仍在美國制裁名單中，被問到會否如前特首林鄭月娥以現金支薪，他不評論，但形容制裁是野蠻行為，會一笑置之。