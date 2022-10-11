廢除免針紙｜原訂明日生效　高院頒令暫禁執行至覆核案審結　下周四開審

【有線新聞】政府原定明日廢除七名被捕醫生簽發的二萬多張免針紙，市民郭卓堅入稟要求推翻，高等法院頒布臨時禁制令暫緩措施，直至下星期四司法覆核有結果。

入稟人郭卓堅離開高等法院，他說對結果感到高興，郭卓堅：「我預計他一定頒發。我是倒過來要求未有判決前，不應該說針紙無效，萬一位醫生是完全沒有罪，那怎麼辦？是沒有理由的，香港是法治的地方，即使有懷疑利益也是歸於（被）告。」

政府原訂本月12日起，廢除由七名被捕醫生簽發的2萬多張免針紙，郭卓堅入稟要求推翻決定，案件在高等法院進行指示聆訊。他在入稟狀附上新聞報道，引述立法會議員江玉歡，質疑法例沒有賦予醫務衞生局廢除免針紙的權力，他認為局長盧寵茂濫權，令持有這批免針紙的人無法進入公眾場所，生活得好像「坑渠老鼠」，要求法庭裁定政府違反《國際人權公約》。

郭卓堅在庭上申請臨時禁制令，說政府的決定影響了兩萬多名免針紙持有人，希望法庭考慮公眾利益，又認為因懷疑就不承認免針紙是未審先判。

答辯人是醫務衞生局局長盧寵茂，政府的代表指，七名醫生發出的免針紙佔全港一半，局方對免針紙有疑問，考慮到公眾健康及醫療系統風險，即時決定廢除，受影響的人可以找其他醫生診症，或到醫管局普通科門診接受臨床評估。

法官高浩文最後決定批出臨時禁制令，暫緩政府執行決定，涉案「免針紙」將繼續生效至司法覆核有決定為止，覆核將於本月20日處理。