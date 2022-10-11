內地周一增逾2000宗本地個案　上海80人涉頂包檢測被罰

【有線新聞】內地周一新增超過2000宗新型肺炎本地個案，內蒙古疫情進一步擴大。另外上海有超過80人，因涉及頂替其他人做核酸檢測被處罰。至於台灣周二新增4.13萬多宗本地個案，再多36人死亡。

上海警方通報，上月至今有80人因涉及代做核酸檢測被罰，其中一名僱主因為偷懶不願外出做檢測，由家中保母扮成自己「做完再做」，結果兩人都被行政處罰。

北京周一新增14宗本地個案，包括一宗昌平區的病例，涉及密切及次密切接觸者多達104人；通州區的兩名患者是外省進京的貨車司機，他們都是由新疆烏魯木齊出發到當地。

廣東新增的63宗個案，一半個案在深圳發現，包括羅湖、寶安及福田等劃定為中高風險地區，部分地區的中小學及幼稚園暫停面授課堂，所有抵達深圳的人，要在首三天完成三次核酸檢測。

內地疫情進一步升溫，周一新增2089宗本地個案。內蒙古仍是重災區，單日新增782宗，呼和浩特市佔近700宗；新疆亦有439宗，烏魯木齊市及伊犁州合共佔超過350宗。四川亦爆發疫情，新增195宗，主要來自瀘州市。

至於上海及北京，分別再多28宗和14宗，西藏、甘肅及江蘇等地都有個案。