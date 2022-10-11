聯合國大會俄烏針鋒相對　烏：俄軍戰場失利向基輔發洩　俄反指烏方是恐怖分子

【有線新聞】聯合國就俄羅斯吞併烏克蘭四個地區開會，烏克蘭代表批評俄羅斯沾滿鮮血，在戰事失利後就向基輔平民發洩；俄羅斯代表指責烏克蘭是恐怖分子，正報復對方襲擊克里米亞大橋。

聯合國召開特別會議討論烏克蘭局勢，烏俄代表針鋒相對。烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞批評，俄羅斯以保護當地居民為藉口，發動導彈攻擊奪取鄰國主權國家的地區。烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞：「俄羅斯代表團進入大會時留下了血漬，大廳內充滿了人肉悶燒的氣味，全世界再次看到恐怖主義國家的真面目，殺害我們的人民。俄羅斯在戰場上遭受失敗後，向烏克蘭城市的和平居民發洩。」

俄羅斯常駐聯合國代表涅本賈指，烏克蘭殺死對其不利的人，形容是最令人髮指的恐怖組織，基輔政權破壞克里米亞大橋就是證據，警告不會讓這類襲擊逍遙法外。

會上亦討論就俄羅斯吞併烏克蘭四個地區的譴責決議，以107票贊成、13票反對，否決俄羅斯要求193個成員國，就俄羅斯非法公投和企圖非法吞併的決議進行不記名投票，中俄等39國棄權，記名投票預計最快周三舉行。