基輔等接連受襲　澤連斯基批屬典型恐怖主義戰術

【有線新聞】烏克蘭首都基輔等城市接連受俄軍導彈攻擊，多處停水停電，當局要暫停向歐洲輸電。總統澤連斯基批評俄羅斯施襲是典型恐怖主義戰術，聲言會加強打擊俄軍。

俄羅斯國防部發放俄軍艦隻在黑海發射導彈的片段，聲稱利用遠程精確武器，命中烏克蘭軍事、通訊和能源基礎設施目標。

烏克蘭首都基輔、西部利沃夫、中部第聶伯羅等，多個城市成為戰靶，造成平民傷亡，有人猶有餘悸。

俄羅斯聲言烏克蘭襲擊克里米亞大橋，這輪的導彈攻擊就是報復。

基輔地標之一、以市長克利欽科命名的行人天橋亦成為俄軍目標，全國數十個基建設施受攻擊，部分地區斷水、斷電。

烏克蘭指俄軍發射了83枚導彈，其中43枚被擊落。

總統澤連斯基視察基輔損毀情況，形容俄羅斯攻擊烏克蘭城市，是典型的恐怖主義戰術，強調基輔政府不會被嚇怕，只會更加團結消滅恐怖分子，批評俄羅斯旨在散布恐懼，世人都會放在眼裏。

美國總統拜登強烈譴責俄羅斯，導彈襲擊造成平民傷亡，指襲擊並無摧毀任何軍事目標，再次證明俄羅斯總統普京對烏克蘭人民的非法戰爭是徹底暴行。拜登又與澤連斯基通電話，承諾繼續提供先進防空系統等援助。