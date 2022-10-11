美國加州2560磅南瓜奪世界賽冠軍兼打破美國記錄

【有線新聞】一年一度的世界南瓜大賽，由美國明尼蘇達州一名園藝導師種出超過1.1噸重南瓜奪得冠軍，打破美國最重南瓜記錄，並贏得逾2萬美元獎金。

大家有想過一個南瓜可以多重嗎？放上磅看一看，是2560磅，即是超過1.1噸重。 這個巨型南瓜由來自明尼蘇達州園藝導師京格所種植，打破了美國最重南瓜紀錄，在加州半月灣舉行的世界南瓜大賽中取得冠軍，更贏取23000美元。

世界南瓜大賽冠軍京格說：「說實話，我初時期望會更重，但我十分感激能打破美國記錄。明尼蘇達州年中豐收，但春天時真的十分艱難，所以這本來不會發生，就像騎大車輪單車贏得環法單車賽，你只能期盼，但真的奏效了。」