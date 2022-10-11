廢除免針紙｜病人組織認同臨時禁令　批廢免針紙執行過急、不夠時間補領

【有線新聞】有病人組織認同法院頒布臨時禁制令，質疑廢除免針紙決定太急，病人不夠時間補領免針紙。

兩萬多張免針紙被廢除，普通科門診為受影響的人提供免費諮詢服務，不過多少人獲重發免針紙，醫管局說無相關數字。

有病人組織收到約10宗求助，認為臨時禁制令使病人鬆一口氣，病人政策連線主席林志釉：「不管他們會接種疫苗，還是到其他私家醫生診所或到公立醫院補領免針紙，有多少少時間準備。一個影響重大的措施難免被市民有觀感措施來得太急、有沒有法律依據，法庭有責任就法律依據、行使權力是否合適作出判斷。」

一直質疑廢除免針紙做法兒戲的議員江玉歡尊重法庭決定，江玉歡：「我認為是最重要，亦是政府認為的理據就是他們沒有做臨床診斷，有沒有臨床診斷並非由一個人說了算。」

有關疫苗通行證的條例會在今年12月31日失效，江玉歡建議政府將這批免針紙一併延長到年底才無效。