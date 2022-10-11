伊朗反政府示威蔓延至石油天然氣設施

【有線新聞】伊朗反政府示威浪潮擴大，天然氣和石油提煉廠工人加入抗議，更威脅罷工，部分商舖罷市，有組織號召周三全國大規模示威。當局加強鎮壓，多個庫爾德人聚居城鎮傳出傷亡。

位於波斯灣阿薩盧耶的天然氣提煉設施外，數以百計工人加入反政府示威，高叫反抗獨裁者口號，又在路面擺放石頭，堵塞通往設施的道路。

外電指網上影片顯示，阿巴丹和坎甘煉油廠以及布什爾的石化項目，都有抗議活動甚至聲言罷工，亦有商戶罷市，反映示威進一步蔓延至伊朗最重要的能源產業，威脅經濟命脈。

涉嫌違反頭巾令的庫爾德族女子阿米尼，上月被道德警察拘留後死亡，觸發的示威已持續四周，包括西北部庫爾德斯坦省會薩南達季。

網上影片顯示當地周一傳出多響槍聲及爆炸聲，據報保安部隊向民眾開槍，並向民居發射催淚彈。

人權組織指大批武裝部隊人員駐守薩南達季、阿米尼的家鄉薩蓋茲和其他庫爾德城市 迪萬達雷，這些地方過去數天示威觸發激烈衝突，已造成過百人傷亡。伊朗官方就指示威爆發以來逾20個保安人員死亡。