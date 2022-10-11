日本自由行｜記者大阪直擊報道　抵埗約半小時完成過關　首批遊日港人：等了三年

【有線新聞】日本即日起全面開放入境旅遊，旅客可以自由行，本台記者陳沅彤下午飛抵大阪，過關、取行李，大約半小時就完成。

日本第一日開放自由行，記者乘搭第一班飛往大阪的航班，同機的香港人都想第一時間出關。萬女士：「等了很久、等了三年，疫情前去過、現在希望可以第一時間過去玩。連同購物要大約兩萬元，今次預算多一點，太久沒有去那邊，不知道物價有沒有升值，預多一點可以鬆動些。」

想加快去到日本的入境程序，在到埗前的14日至6小時內，透過MYSOS應用程式預先核實護照及針卡，或72小時內的陰性檢測結果等文件，取得藍色畫面，到埗後可以行快速通道。

終於上機，幾乎滿座。原本4小時的航程，提早半小時到埗，下機後見到指示牌，去到櫃檯出示藍色二維碼予職員核對資料就行。

以往來日本要先在飛機上填妥紙本入境表格及海關申報表，現時可以預先在網上系統填妥，職員掃一掃二維碼就行，過關、取行李，約半小時就出到來機場。

相隔三年再踏足日本，萬女士：「（終於到埗有甚麼感受？）當然開心，非常開心，終於可以平安到大阪。今晚第一站會先去黑門市場，吃海鮮、刺身等。」

雖然日本已經放寬了口罩令，只是在室內跟他人近距離聊天才要戴口罩，不過大部分遊客來到都不敢鬆懈，繼續戴口罩。