新西蘭公布「打嗝稅」細節計劃2025年實施

【有線新聞】新西蘭公布向畜牧業農民收取排放徵費，亦即「牛羊打嗝稅」的諮詢文件，計劃2025年實施，將成為全球首個向農業徵收排放稅的國家。總理阿德恩相信有助新西蘭環保農產品搶佔市場優勢。

新西蘭人口只有500萬，但牛和羊加起來就有3600萬，近一半的溫室氣體排放來自畜牧業，主要是牛羊打嗝產生的甲烷和尿液中的一氧化二氮。

當局就向農民徵費減低氣體排放公布諮詢文件，按計劃收費將分為甲烷和一氧化二氮兩部分，金額釐定仍有待商討。

實行時將根據農場面積、牲畜數目、肉和奶的產量、飼料消耗量等計算實際金額。

農民若採取措施減低氣體排放，例如餵飼低甲烷補充劑或種樹，將可獲得津貼。