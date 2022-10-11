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2022年10月11日
兩岸國際
新聞資訊
新西蘭公布「打嗝稅」細節計劃2025年實施
【有線新聞】新西蘭公布向畜牧業農民收取排放徵費，亦即「牛羊打嗝稅」的諮詢文件，計劃2025年實施，將成為全球首個向農業徵收排放稅的國家。總理阿德恩相信有助新西蘭環保農產品搶佔市場優勢。
新西蘭人口只有500萬，但牛和羊加起來就有3600萬，近一半的溫室氣體排放來自畜牧業，主要是牛羊打嗝產生的甲烷和尿液中的一氧化二氮。
當局就向農民徵費減低氣體排放公布諮詢文件，按計劃收費將分為甲烷和一氧化二氮兩部分，金額釐定仍有待商討。
實行時將根據農場面積、牲畜數目、肉和奶的產量、飼料消耗量等計算實際金額。
農民若採取措施減低氣體排放，例如餵飼低甲烷補充劑或種樹，將可獲得津貼。
其中一個目標是到2030年前，將畜牧業的甲烷排放量減少一成。
總理阿德恩說徵費計劃造福全球，開拓對環境友好農業產品的商機，令國家有競爭優勢：「這個方案將令新西蘭農民帶領全球減低農業排放，讓我們最大的出口市場擁有競爭優勢，全球正日益關注食品來源的情況。」
不過農業組織批評方案重創農民生計，預料很多農場會倒閉：「期望政府再次考慮，認真思考方案對依賴牛羊維生的民眾有何影響。」
反對派亦指徵費只會令農業轉移至其他國家，反令全球整體污染增加。
當局將徵費計劃諮詢公眾一個月，再制定相關法例，通過後會於2025年實施，到時新西蘭將會成為全球首個向農業徵收排放費的國家。
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