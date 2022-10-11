日本自由行 | 大阪心齋橋直擊報道　遊客不多、部分商店不敵疫情結業

【有線新聞】日本即日起全面開放入境旅遊，本台記者陳沅彤飛抵大阪，晚上去了心齋橋一帶看看市況。

大阪最熱鬧的商業區，心齋橋商店街，傍晚人頭湧湧，不過都是以本地人為主。

來到著名地標，無見3年，當然要立刻擺個姿勢、打卡留念。不少得當然有香港人。他們趁日本第一日開放自由行，立刻飛來大阪購物、吃喝，說計劃花費2、3萬港元。

香港遊客李女士：「無可否認人流減少了，但氣氛很好。暫時都是買了些，香港買不到的東西，例如藥品那些。(現在日圓匯率下跌)對啊、所以要買些香港貴的東西，現在再購買。」

澳洲遊客Louise：「非常好，令到旅行變得更加容易。(市面)似乎所有事情與印象中差不多，繼續如常。看起來很好。」

不過疫情衝擊經濟，始終有些店舖捱不住結業，包括一些免稅藥妝店，亦有空舖掛上招租的牌。

這間中餐廳在道頓堀開了10年，這晚都只有一枱客，老闆說疫情之後經常是這樣。

中餐廳負責人趙先生：「以前這邊是人挨人、人擠人，現在的話，遊客少了很多，本地人活動也很少。(重新開放自由行這個消息，你的心情是怎樣？)我的心情當然是很開心。這樣說明了疫情會更好一些。(你的生意可以回復多少？)我相信能慢慢回復到以前的狀態，只要人多起來就可以。」

轉去另一條街看看，人流雖然不算多，但做帝王蟹料理、餃子、壽司等店舖仍然營業。

章魚燒這類地道小食，仍然很受歡迎，500日圓有六粒，與疫情前差不多，折合港元反而便宜了，仍然都是這麼好吃。