《人民日報》連續三日發文　表明「躺平」不可取、不可能因此「躺贏」

【有線新聞】內地周二新增1760宗新型肺炎本地個案。官媒《人民日報》連續三日發表抗疫評論文章，表明「躺平」的態度不可取，也不可能因此而「躺贏」，重申堅持動態清零才能避免疫情失控。

內地官媒《人民日報》周一起連續三日，發表關於抗疫的評論文章。周三發表名為《「躺平」不可取「躺贏」不可能》的評論文章，提到目前全球疫情仍在高位流行，病毒不斷變異，表明防疫「躺平」的態度不可取，也不可能因此而「躺贏」，重申堅持動態清零才能避免疫情失控造成重大損失。

文章又說，部分國家選擇採取「與病毒共存」的政策，反映她們無法和無能力防控，原因在於前期未能及時有效控制疫情，導致錯失了動態清零的機會，亦大幅提升了病毒變異風險，帶來新的傳播風險和感染威脅；反觀內地防控政策得當，措施有力，總括而言完全可以做、也能夠實現動態清零。

內地周二新增1760宗本地個案，內蒙古仍是重災區，有511宗，當中48宗是確診，463宗是無症狀感染，大部分來自呼和浩特。防疫部門周二通報，此輪累計超過4200宗陽性個案，多名感染者都是速遞員。

新疆有441宗，山西有135宗。廣東的54宗個案，29宗在深圳，8宗在廣州，深圳當局首次在新增病例中，檢驗出BF.7變異病毒株，又指該病例與路人相遇期間，因兩人未有佩戴口罩而受感染，為當地帶來較大傳播風險，不排除後續出現更多陽性個案；當局宣布周二起，抵達深圳的旅客須三天三檢。至於遼寧、重慶及湖南等地都有個案。