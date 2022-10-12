警去信明報質疑尊子漫畫損警隊形象　尊子稱非針對警方　明報：支持作家提供專業作品

【有線新聞】警方去信《明報》，質疑報章刊登政治漫畫家尊子一則繪畫防暴警員到學校處理個案的漫畫誤導讀者，損害警隊形象；尊子澄清不是針對警方，《明報》說繼續支持作家提供專業作品。

星期二的明報《尊子漫畫》在A11版刊登，兩名穿防暴裝備的警員詢問校長學生犯了甚麼事，校長說有人說粗口、有人不見擦膠、有人被搜出鐳射筆、有人頂撞教師涉嫌恐嚇。警務處助理處長陳東同日向《明報》發信說，漫畫可能令讀者連繫到相隔8個版面在A2版的荃灣聖芳濟中學事件報道，令人誤會學校報警的原因是因為「不尊重升旗」的事件，亦誤以為警方會如此調配人員處理學校求助，說這樣並不正確，重申學校報案是因為校門指示牌被毀壞。

警方指，漫畫極可能令讀者對學校的求助及警方的調查產生錯誤觀感，對校長及師生構成壓力，甚至傷害。又形容報道帶誤導性內容，損害警隊形象，就事件表達強烈關注，促請《明報》履行專業責任，以事實為依歸服務市民。

「處長，一篇漫畫如何損害打擊罪案的成效？」

《明報》引述尊子回應說，該則漫畫並非針對警察，而是認為學校教導學生應該盡量諄諄善誘，不應隨便用高壓方法處理，漫畫是作者對社會風氣觀察作出一般評論和看法。

《明報》說感謝警方意見，編輯部將會本着專業，繼續向讀者提供準確可信的新聞內容，支持專欄作家提供專業作品。