建造業12工種下月加薪　泥水加逾一成、日薪多兩百　工會昐政府有序推出工程

【有線新聞】建造業12個工種下月加人工，加幅3%至12.5%。總工會期望吸引年輕人入行，又指近期大量工程同時推出，人手難以應付，容易發生意外，希望政府有序推出工程。

建造業凍薪3年，總工會諮詢會員意見，並與多個建造業商會等持分者商討後，其中12個工種今年終於有人工加。泥水加幅最高，日薪加200元至1,800元。天花間隔加薪超過一成至1,400元，但人工仍然是16個工種中最低。模板加幅最低，只有3%，但日薪仍然有2,575元。石屎及扎鐵日薪最高，有2,600元，今年繼續凍薪，挖掘機亦無人工加。鋁質工是今年新增的工種，日薪1,500元。

工會說，要吸引年輕人入行，加薪之餘亦要檢討施工期錯配問題。他們8至9月訪問1,470名會員，83%同意政府要有序推出工程及有合理施工期。

建造業總工會理事長黃平：「你一窩蜂，工程一來，一下飽死、一下餓死，令我們的工人要不有工開，要不無工開。一旦趕工的話，勞動力便更緊張，造成很多不合理的施工期，令我們的工人疲憊，甚至出現工業意外。」

建造業總工會權益主任吳偉樑：「是有人手可以聘請得到，但不是施工期之內，因為你盲目增加人手，用不合理的情況不停加人，我們有多少工人都是不夠。」

工會又說，業界欠薪拖糧問題越來越嚴重，工地安全及衛生環境欠佳，促請政府協助解決。