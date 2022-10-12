樂華北邨200級長梯未納暢道計劃　有長者嘆回家要行半個鐘　議員批部門各有各做

【有線新聞】依山而建的樂華北邨，居民外出都要行200多級樓梯，樓梯由房署管理，不被納入路政署「人人暢道通行」計劃，未能興建電梯。有議員批評政府部門各有各做，建議副司長協調改善。

吃完飯，回家涼一下冷氣，但原來回家一點也不容易。樂華北村的居民每天回家也要經過200多級的樓梯，區內大部份都是長者。居民施先生：「當然辛苦，年紀大，70多歲，行上去休息兩次左右，這裏走回家差不多要30分鐘。」居民梁先生：「我自己年紀大加上膝蓋關節問題，我已經取消走上去。」

路政署10年前推出「人人暢道通行」計劃，打算增設更多升降機及斜道，原本居民滿心歡喜以為自己有份，怎料房屋署範圍內的這一條長樓梯不包含在內。

樂華北村的代表曾經向房屋署要求在這裏興建一部升降機，不過當時房屋署說工程浩大，涉及費用也不少，最後便擱置了。

港島東（民建聯）梁熙：「問題是牽涉兩個界線，一方面是運輸署負責，另外就是房屋署，互相協調不是太理想，所以拖延了幾年。是否可以由副司長帶領，做一些跨部門協助，協調好這些人人暢道工作？」

九龍東（工聯會）鄧家彪：「路政署承諾在山腳佐敦谷公園興建一組升降機，居民乘坐升降機後，都是要走百多級樓梯。」他又說，民政事務署正研究興建爬坡式升降機是否可行，期望明年完成研究。