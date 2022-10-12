初中「生社科」擬改名　修訂單元加強國情國安元素　教局：為免內容重覆

【有線新聞】教育局計劃將推行超過10年的初中「生活與社會科」改名做「公民、經濟與社會科」，並修訂課程學習目標和大綱，加強國情和國安教育，學校最快明年9月可以試行新課程。

初中「生活與社會科」檢討五年多，新修訂的課程大綱終於「出爐」，更新課程宗旨和學習目標，包括加強學生對國家認識和培養家國情懷、明白《香港國安法》對維護國家安全重要性，刪走了解本地社會的核心價值觀和態度，包括權利與義務、自由、法治、公義、民主和培養學生對「本地居民」和「世界公民」身份認同，只是保留對國民身份認同。

現時生社科共29個核心單元，新課程將刪減、重組成12個單元，例如將「公民權責」和「維護社會核心價值」單元整合為「權利與義務」。新的學習要點強調香港居民享用權利和自由，同時附帶責任，建議以保護公共秩序和公共衞生作為例子，令學生了解保障人權和自由與維護國家安全的關係，認同維護國家安全的重要性。

以往提到「政府、政治和社會群體、非政府組織、媒體和個人對自由發表意見的權利重視程度」就刪走，原本的「我和香港政府」和「中國政制」單元合併為「香港特區的管治」。新學習要點包括指出完善選舉制度、確保愛國者治港。以往提及的「邁向普選行政長官和立法會對香港社會發展和民主進程的意義、重要性和影響」、「香港選舉的公平和廉潔程度以及這程度與政治發展的關係」就刪走。

教育局向學校派發問卷，收集對新課程的意見，鼓勵學校考慮最快明年9月試行新課程，於2024年9月在全港中一推行。

教育局認為新課程加強學生對國家、本地的經濟和社會事務的認識，改名更能反映學習元素，重組課程單元是為了減少內容重覆。

至於何時有新版教科書，局方只是說明年9月提供12個單元的學與教資源，學校可以用現有的教科書輔助。今、明兩個學年會有22場教師培訓課程，合共66小時，超過4,600個名額。