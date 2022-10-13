俄羅斯吞併烏四區　聯合國大比數通過譴責議案　中、印等國棄權

【有線新聞】聯合國大會大比數通過決議，譴責俄羅斯意圖非法吞併烏克蘭4個地區，宣布俄羅斯的非法行動不具任何國際法效力。俄羅斯等五國反對，中國就投下棄權票。

聯合國大會周三表決，以143贊成、5票反對、35票棄權，通過譴責俄羅斯兼併烏克蘭4個地區決議。投反對票的包括俄羅斯、白俄羅斯、北韓等。至於中國、印度等就投了棄權票。

決議指俄羅斯在烏克蘭境內組織非法「公投」，企圖非法吞併烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克等4區 ，侵犯烏克蘭領土完整和主權獨立。

決議表明俄羅斯的非法行動，不具有任何國際法效力，也不構成依據改變烏克蘭地區的地位，促請所有國家、國際組織等切勿承認，要求俄羅斯立即無條件地撤回決定，並從烏克蘭撤軍。

今次已是俄烏戰事爆發七個多月來，聯合國大會通過的第4項針對俄羅斯的議案。這次大會源於俄羅斯月初在安理會否決譴責決議而召開。

美國代表於表決前發言，批評俄羅斯意圖以武力吞併鄰國領土。

美國駐聯合國大使格林菲爾德：「這個聯合國成員不僅瞄準鄰國，更是將聯合國核心原則置在靶心，一國不能以武力奪取另一國的領土。」

俄羅斯代表批評決議被政治化、是公開挑釁。俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈：「今天的草案充滿西方強加的醜陋雙重標準，其草擬者強迫聯合國大會認可。」

中國代表則指，有關決議草案無助於實現推動緩和局勢，所以投棄權票。