疫下港人赴日創業　經營港式茶餐廳、模型店覓新出路

【有線新聞】香港人喜歡到日本旅遊，亦有人到當地創業，疫情重創經濟，有當地港人找到新出路。

熟悉的彩虹站標誌、九龍皇帝的字跡、卡位、紙皮石，還有這些地道小食，茶餐廳東主陳先生：「我們真的想將香港味道帶過來，我們認為香港奶茶可以打入這裏市場，裝修的話盡量用較具香港特色的物件，讓人感覺去了香港。」

香港人陳先生自小熱愛日本文化，2019年一家四口來大阪投資茶餐廳，怎料一開店就遇上疫情爆發，陳先生：「失了很大預算，當時很徬徨，日本政府對飲食業支援比較好，要求我們每晚7時前關門，如果答應的話就會每日資助4至6萬日圓，都等於一日生意額，都資助了大半年。」

捱過生意低谷，找到轉機，他看準大阪中央區一帶減租，今年中即使虧本都要搬過來，陳先生：「疫情令很多好的舖位退租，才有機會找到較適合的位置，以前即使有錢，在心齋橋、中央區是一舖難求。假日出來逛街、購物，這個地方基本上是必經之路，變相這誘因令他們路過，可能想喝一杯奶茶，就會過來喝一杯。」短短幾個月，店舖已經收支平衡。

模型店東主楊太︰「他一向很喜歡玩玩具，他認為這個地方，是能夠最接近他愛好的地方。」做了十多年領隊的楊生、楊太，前年移居到大阪，原本打算重回老本行帶旅行團，模型店東主楊先生：「來了一個月就遇上疫情，疫情封了關（旅行團）不能來，我們都要思考在這裏的生活。」

楊太：「很多朋友說，現在想來日本購物又買不到，可否幫我代購？慢慢開始（代購）這工作，開始有人找我們訂購玩具，除此之外，可能訂了玩具，順道訂兩包薯片，還有日本生活用品，一次過寄回香港，剛才提及的高達模型，只計寄出也有約一千盒。」

隨着日本開放自由行，旅客增加，楊生楊太也希望可以重操故業，帶旅行團、主打深度旅遊。