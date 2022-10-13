專家：Omicron若破防將釀巨大損失　動態清零勢在必行

【有線新聞】內地周三新增的新型肺炎本地個案，回落至1500宗以下。國家衛健委專家梁萬年強調，堅持動態清零勢在必行，警告面對Omicron變異病毒株一旦破防，將會造成巨大損失和危害。

國家衛健委專家梁萬年周三晚接受央視訪問，被問到中國為何一直要堅持動態清零總方針，他回應指無論從發病率、感染率、死亡率和重症率來看，比較全球各國，中國仍處最低水平，有必要繼續嚴格執行相關防疫措施：「在這種情況下，如果說我們沒有些嚴格的措施執行，我們很容易面對新的奧密克戎(Omicron)變異株的話，就很容易破防。一旦破防，那麼它造成的損失、造成的危害將是巨大的。」

梁萬年又強調，不少人誤會了動態清零的定義。他重申，動態清零並非指中國不能出現新型肺炎，而是應該將重點放在清除疫情上，一旦發現疫情就要撲滅，令疫情不會造成持續傳播。

內地周三新增1476宗本地個案。新疆佔最多，有403宗，當中確診有64宗，339宗是無症狀感染，大部分來自烏魯木齊。該市周四起新增80個高風險區，並實施管控措施。

內蒙古有329宗，當地一間職校有學生上月底返校後確診，並導致至少39人受感染，該校黨委書記因防疫不力被免職。

廣東的53宗個案中，26宗在深圳，17宗在廣州，其餘分布在珠海、韶關、東莞等地。至於遼寧、四川和雲南等都有個案。