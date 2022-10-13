前年七一刺警案　兩人認暴動等罪囚5年及33個月　官指警員嚴重受傷、性質嚴重

【有線新聞】前年七一刺警案，在機場被捕的工程師及另一名男子承認暴動等罪，分別判囚5年及2年9個月，同案另一被告押後判刑。法官指當日暴動在鬧市發生、規模大，有警員嚴重受傷、性質嚴重。

被告黃鈞華、羅玨琛、周霈霖，由囚車押送到區域法院。案發前年七月一日，銅鑼灣有示威，羅玨琛和周霈霖架設路障，警員在皇仁書院外制服羅玨琛，周霈霖企圖搶犯，黃鈞華上前用軍刀刺向警員手臂後逃走，他當晚打算飛往英國，警員上機搜查後拘捕。三人分別承認暴動、傷人，拒捕及阻差辦公。

法官判刑指當日的非法集結演變成暴動，暴動在鬧市發生、規模大，有約300人參與、歷時15分鐘，有人用磚頭、雪榚筒架設路障，影響道路使用者。警方多次警告無效，並有警員受嚴重傷害。

黃鈞華用利刀從後插傷警員，造成七厘米傷口、可致命，警員接受三個月治療後亦無法執行屬意工作。雖然黃鈞華是單獨行事，但犯案動機明顯嚴重，即使無傷人，動用到利刀都是嚴重罪行，判處黃鈞華暴動、傷人兩罪成，部分刑期同期執行，監禁5年。

法官說周霈霖主動設置路障，不同意辯方指他參與程度低，暴動及阻差辦公兩罪成，部分刑期同期執行，監禁2年9個月。

同案20歲被告羅玨琛，法官說考慮到他的年紀會要求索取教導所報告，但重申案件性質嚴重，即使報告正面也未必會跟從，押後判刑至本月31日。