消息：最低工資上調至40元　張宇人批罔顧商界困難　周小松指與期望有落差

【有線新聞】消息說，最低工資委員會有共識，建議最低工資上調至40元。如果行會通過，最快明年5月落實，有商界議員認為上調是對商界落井下石，勞工界則說與期望有落差，希望大幅加到46元。

政府今年4月曾就最低工資做公眾諮詢，據了解，最低工資委員會達成共識，最低工資有望由37.5元上調至40元，加幅達6.7%。下一步要由行政會議拍板，才能確認打工仔下年5月，最低工資能否上調。

有勞工界議員周小松對加幅失望，認為加幅與勞工界有落差，勞工界議員周小松：「經過兩年凍結後，能稍為大幅度一點調高至46元，因我們與二人家庭綜援金相比，我們認為一個人工作至少能養活兩個人，才是合理的工資水平。」

飲食界議員張宇人憂慮有漣漪效應，令其他打工仔都要求加薪，飲食界議員張宇人：「最低工資現時提高，我認為是落井下石。很多企業、中小微企，不只飲食業，其實零售、航運交通現時全部都是很辛苦，還要加（最低工資），是罔顧了商界現時的困難。」他認為僱員薪酬應由市場決定。