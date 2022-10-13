理大學生認煽動分裂國家　未獲全數減刑上訴　本月下旬續審

【有線新聞】一名理大學生承認煽動分裂國家，指定法官基於國安法條文列出的最低刑期，沒有全數三分一扣減刑期，被告不服上訴。

被告呂世瑜由囚車押送到高等法院，他早前承認煽動分裂國家，指定法官以監禁5年半為量刑起點，認罪扣減三分一至3年8個月。控方提出條文列明若情節嚴重，最低刑期是5年，最終改判囚5年。上訴方說呂世瑜認罪，協助執法機構調查案件，性質較其他國安法案件輕微，符合國安法33條列出的減刑條件，被告判監5年，等同以7年半為量刑起點。上訴庭法官問到煽動分裂國家罪的條文列出的最低刑期，是最終刑罰還是量刑起點，上訴方認為應以量刑起點計算。律政司一方需時準備陳詞，本月24日續審。