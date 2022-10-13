安達臣道地盤塌天秤｜承建商多個地盤仍禁天秤運作　有工人抗議、促勞工處交代復工時間

【有線新聞】上月安達臣道地盤天秤倒塌，承建商精進建築多個地盤天秤仍未恢復運作，大批工人抗議沒工開，分判商批評勞工處遲遲未交代何時能復工。

在白田邨重建地盤，有工人說已停工個多月，他們的訴求是上班。勞工處上月向精進建築所有地盤發暫時停工通知書，不准使用天秤，部分工種要停工。地盤工人陳小姐：「如果無開工，我們沒飯吃，因為疫情有幾個月沒有開工，現時又停工，我們沒有辦法了、沒有生計，我們要求政府盡快讓我們開工，可以養家。」

有精進職員到場嘗試調停，說明白工人憂慮，希望下星期二有回覆。精進建築職員：「（天秤）已做完所有檢測，所有檢測文件已交給勞工處，現正等待勞工處審批，希望可以盡快讓我們恢復使用天秤，不影響你們生計。」

其他受影響地盤都有工人抗議，有分判商說，他承接了精進轄下三個地盤的工程，包括油麻地消防局大樓、安達臣道地盤等。他不滿勞工處已檢查各個地盤的天秤沒有發現不妥，但都未批准復工。精進建築分判商劉先生：「我投放了一千萬元，材料全部不能動，風吹雨打又日曬，特別是安達臣正興建公屋、居屋，要準時交貨，逾期罰款誰來承擔。起碼要知道停工時間，停工3個月的話，我叫工人去其他地盤工作。」他說公司230名工人生計受打擊，希望勞工處一周內交代何時復工。

勞工處說，精進建築負責的10個地盤「暫時停工通知書」仍然生效，需要停止運作所有塔式起重機直至處方信納，地盤採取足夠安全措施消除工業危害才可以復工。