美國國安戰略視中國為最大地緣政治挑戰

【有線新聞】美國拜登政府公布首份國家安全戰略，點名中國及俄羅斯是最迫切戰略挑戰，當中更視中國為最大的地緣政治挑戰，是唯一有意圖並有能力重塑國際秩序的國家，但強調不尋求與中國衝突或新冷戰。

美國拜登政府首份國家安全戰略長48頁，因俄烏戰事延遲了約半年發布。外交部分，指明美國未來10年最大的挑戰是要勝出與中國的競爭及遏制俄羅斯。