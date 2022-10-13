增5622宗確診　下周四起餐飲處所、酒吧等可現場表演　政府考慮放寬限聚令至12人

【有線新聞】本港新增5,622宗確診，387宗是輸入個案，多8名患者死亡。政府下星期四放寬部分防疫措施，容許餐飲處所、夜店、博物館等恢復現場表演，同時積極考慮放寬限聚令至12人。

市民下星期四開始可以一邊吃飯、一邊喝東西，又可以看表演。食肆、酒吧、夜店、戲院及博物館等處所，可以恢復現場表演及跳舞活動，表演者要每7日做核酸檢測兩次，進入處所表演及綵排要做快測，口罩要盡量戴著，非表演者如果跳舞要戴口罩。其他放寬措施包括主題公園戶外範圍可飲食，及積極考慮將限聚令放寬至12人。

醫務衞生局副局長李夏茵︰「上次已放寬餐飲處所每圍人數或酒吧每一圍人數，我們看到情況是在可控之下，亦希望可調適其他防疫政策，可否進一步放寬？第二我們意識到社會有聲音，市民這兩年多都辛苦了，大家都過了不少考驗，如果在疫情許可，防控可以准許、容許下，其實我們希望逐步走上復常的路。」

上星期放寬防疫措施後，整體本地及輸入個案都比前一個星期多了三成，李夏茵說是預期之內。至於酒吧、夜店可否延長營業時間，安心出行、量體溫可否取消，要視乎疫情發展，謹慎地逐步來，放寬檢疫措施至0+0亦一樣。

李夏茵︰「如果香港疫情數字向下調、很穩定的話，我相信可以進一步放寬的機會較大，但如果我們看到香港的疫症其實是打橫或微微向上升的話，我們要小心留意，更要小心每一步的放寬政策。」

本港至今錄得29宗XBB亞系病毒輸入個案，24宗在機場檢測時找到，李夏茵說反映未是時候取消機場核酸檢測。