李夏茵指醫生不受外圍因素影響簽發免針紙　司法覆核案郭卓堅申法援被拒

【有線新聞】有病人組織擔心，病人愈來愈難取得免針紙，醫務衞生局副局長李夏茵說，醫生有專業判斷，不受「外圍因素」影響，至於政府會否統一發放免針紙，李夏茵說不應只由一小撮醫生負責。

七名被捕醫生簽發的二萬多張免針紙，政府原訂星期三廢除，高等法院下令暫緩。醫務衞生局副局長李夏茵說，這宗司法覆核案已經進入司法程序，她不適宜多說，但留意到坊間有人擔心醫生不會向有需要的病人發免針紙。

醫務衞生局副局長李夏茵：「經過醫生仔細診症後，要根據臨床判斷決定是否發出證明，即是這是醫生的專業操守，不會因外圍因素而影響他是否發出這證明。會見了病人、做了診症，發覺病人是需要免針紙，根據專業操守他是要簽發免針紙。」

她說醫生簽發免針紙與簽發病假紙、傷殘人士證明一樣，醫委會的香港註冊醫生專業守則規定，醫生簽發文件前要核實內容真確性，亦必須是毋庸置疑，至於政府會否考慮統一發放「免針紙」。李夏茵：「即是變相有些醫生不能發放，這個基本上是醫生的責任，去診症、去判斷是否需要證明書，而不是一小撮醫生才可以做。我認為醫生的專業操守層面上，我相信市民對現時的醫生是有適當信任。」

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅上周入稟高等法院申請司法覆核，質疑當局廢除免針紙濫權，他就此案申請法援被拒。據了解法援署認為郭卓堅已打齊三針疫苗，不屬於案件的相關持分者，無權申請。