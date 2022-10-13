下周四起餐飲處所、博物館等准現場表演　政府擬放寬限聚令至12人

【有線新聞】政府下星期四放寬部分社交距離措施，容許餐飲處所、博物館等恢復現場表演，同時積極考慮放寬限聚令至12人。

食肆、酒吧、夜店等處所可以有現場表演及跳舞活動，表演者要每7日檢測兩次，進入處所表演及綵排要做快測並盡量戴口罩，非表演者如果跳舞要戴口罩。其他措施包括主題公園戶外範圍可飲食，及考慮將限聚令放寬至12人。

醫務衞生局副局長李夏茵︰「（放寬）其實有兩個原因，像我剛才所說，我們是用一個很謹慎、希望有秩序逐步放寬防疫措施，當中我們要觀察社會，在防疫上，疫情有沒有變差、變壞，如果容許之下，我們都希望逐步放寬，而上次的放寬其實是第一步。第二，我們意會到社會有聲音，市民這兩年多都辛苦了，大家渡過了不少考驗，如果在疫情許可、防控可准許、容許下，其實我們可逐步慢慢走上復常的路。」