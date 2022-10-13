科委會倡引入二價新型肺炎疫苗　最快一月到港　許樹昌：難預計變種主流、拉闊覆蓋

【有線新聞】衞生署轄下聯合科學委員會建議，引入預防BA.4及5變種病毒的二價疫苗作加強劑。政府專家顧問許樹昌說，預計不到未來哪種變種病毒是主流，認為要透過二價疫苗拉闊覆蓋。

現時本港流行的變種病毒株都是BA.4及5、佔94%，衞生署轄下聯合科學委員會建議，引入預防這兩款變種病毒的二價疫苗作為加強劑。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌：「現在開始多了數據，它可以出到抗體，與原始病毒出的抗體一樣好，甚至高一些。美國流行的是BA.4.6，佔至少13%；歐洲流行的就是BF.7，是BA.5的分支；在比利時及歐洲擴散中，將來預計不到哪款變種病毒會飆出來，要些時間才知道，所以都是建議拉闊覆蓋，因二價疫苗有原始病毒也拉闊了、能預防BA.4及5。」

至於買哪間藥廠、買多少劑、要用多少錢，許樹昌就說政府簽了採購保密協議，暫時甚麼都不知道，只是預計最快1月到港。同樣身為政府專家顧問的劉宇隆，早前曾批評政府引入二價疫苗是浪費資源、不合時宜。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆：「我心安理得，因為過去幾天已跟傳媒、全世界談及這事，所有官員都知道我的看法，也答應了衞生防護中心總監，到了這一步我就會封口，不再說關於二價疫苗的事。」

另外委員會亦建議，維持小童接種復必泰兩針的間距在8星期，減低心肌炎風險，但容許有特別原因的小童在接種第一針後，至少三星期打第二針；至於免疫功能受損的小童，就建議與大人看齊打四針。