下周四起餐飲等處所可現場表演　擬放寬限聚令　餐廳料生意額回升　市民：想一起吃火鍋

【有線新聞】有以現場表演作招徠的餐廳認為放寬現場表演是好消息，相信有助提高生意額。但酒吧會所聯會認為，不延長營業時間，對業界幫助有限。

限聚令有望由4人放寬至12人，以後一大班人吃飯出門不用分開行。

市民Christine：「放寬後整班人一起會開心點，吃飯可以大家貼近一點。有時想出去游水，可能最多都只能是四個人，去沙灘玩都想一班人去玩。」

市民陳先生：「之前會疏離了很多，現時有政策可以放寬，對大家會開心一點。（放寬12人後想做甚麼？）一起吃火鍋。」

人多些、熱鬧些，加上現場表演更加好。這間餐廳為了符合現時的防疫規例，將用餐和表演時間分開，下星期四市民可邊看表演、邊食飯。Live House負責人Ball：「當然是一個非常好的消息，起碼可以幫到客人，他們可以早些來、遲些來，我們可以做兩轉生意。生意額上，由於有音樂可以刺激他們消費。」他估計生意可以回復兩成。

但酒吧業界認為，一日不放寬營業時間，生意額始終有限，酒吧會所聯會創會會長梁立仁：「最失望是（營業）時間問題，就算放寬現場表演者可以表演，實際上不放寬營業時間，對業界或店舖生意增長不大，能否負責表演者費用都成問題。」梁立仁希望政府下次公布時可以延長營業時間，在萬聖節和世界盃帶動下對生意有很大幫助。