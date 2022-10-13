普京建議土耳其設立天然氣樞紐

【有線新聞】俄羅斯向烏克蘭發動連串導彈攻擊後，北約表示會向基輔政府提供防空系統，俄羅斯總統普京則表示願意經土耳其向歐洲提供天然氣。

俄羅斯總統普京在哈薩克首都阿斯塔納，出席亞洲相互協作與信任措施會議，提到多個國家近期因能源、食品等價格波動陷入困境，莫斯科盡力向這些國家出口關鍵產品，呼籲消除所有人為、非法障礙，恢復全球供應鏈穩定。

普京之後與土耳其總統埃爾多安會談，亦沒有提到如何化解俄烏衝突，形容土耳其是向歐盟輸送天然氣最可靠路線，建議在當地建立供應樞紐，這平台不只供氣，還可以共同定價，應對當前高企的能源價格，

北約成員國防長同日在比利時布魯塞爾開會，商討應付俄羅斯的核威脅。秘書長斯托爾滕貝格重申，會繼續支援烏克蘭，並會向對方提供更多防空系統。

德國等15個歐洲國家亦簽署意向書，同意參與「歐洲天空之盾」計劃，加強歐洲的防空系統。

美國國防部長奧斯汀表示會協防北約，他說：「美國信守第五條款，致力保衛北約每一寸領土，一旦這個時刻來臨。」

北約將按計劃下周舉行年度核武演習，會出動可攜帶核彈的戰機，但不會用實彈。