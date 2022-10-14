消防處斥資逾200萬改裝4小巴　每輛最多可放4張抬床　加快院舍撤離行動

【有線新聞】消防處1月至9月完成超過1,500次院舍院友撤離及返回行動，為了提高效率，處方與機電工程署合作，改裝4輛24座位載客車，每輛車可放置3至4張抬床，加快撤離。

在第五波疫情，很多院舍院友要撤離到亞博館，最高峰時消防處一天要撤離100名院友，部分人更是行動不便、要救護員抬上車。

如果要臥床的，一般救護車每轉只可以載2個人，這輛24座位車就可以載4個，消防處改裝後，多了電動尾板，拆走座位，在地上安裝固定裝置，每轉車可以放3至4張擔架床。

改裝後仍保留了4個座位，可以讓救護員或病人的隨行人員乘坐，車上亦配備了基本的急救器材。

消防處年初決定改裝這輛車，今個月開始服務，除了這輛，還有3輛24座位車正在改裝，每輛車用了改裝費5、60萬。

不過現在院舍有個案都未必要撤離，消防處說這輛車仍有用武之地。消防處副救護總長郭健民：「沒有疫情爆發，可以將車上原本的座位重新安裝，如果又有疫情，這個改裝時間，可以在一日內回復抬床功能。」