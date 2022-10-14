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2022年10月14日
港聞
新聞資訊
最低工資倡加至40元 資方指人手或更緊張 勞方嘆失望、冀達46元
【有線新聞】最低工資有望調高到40元，有勞工和資方代表都說，漣漪效應不會太大，但有資方代表則提醒，可能令部分領取政府福利的勞工減少工時，令人手更緊張。
勞顧會資方代表郭振華：「打工的人都明白老闆是否有錢賺，漣漪效應不會太大期望，如果將最低工資定得太高，可能會窒礙了低技術或銀髮經濟市場。希望銀髮經濟可以增長，調高了有什麼情況出現，這批人可能正取政府資助，如果高於他的收入，他可能不能繼續做如此長時間，可能做短些，可能對勞動市場人手更緊張。」
勞工界（勞聯）周小松：「我們現時取最低工資月薪，比政府二人綜援水平都要低，即使是提高到40元，亦只是8,300元月薪，提高到40元，勞工界都是失望，我們期望去到46元時薪。」
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