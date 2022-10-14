香港七欖｜門票剩三成　楊德強認不再一票難求　欖總稱反應不俗、冀放寬場內進食

【有線新聞】香港國際七人欖球賽下月舉行，門票賣剩約3成，欖球總會說滿意銷情，但希望政府可以放寬大球場「准飲不准食」的規定。

今年「七欖」這些人山人海的場面不復見，因為入座率上限是85%、只准3萬多人入場。公開售票兩個星期只賣出超過23,000套3日門票，佔總數68%，相比以往一票難求仍有段距離。政府估計未賣光是因為少了海外觀眾來港，欖球總會就說滿意銷情，香港欖球總會首席社區總監周思豪：「有5,400套是公開發售，其他全部都是欖球圈內人士購買，反映本地反應真的不俗。」

防疫規定列明入場後，主看台「准飲不准食」，欖總說調整了比賽時間，希望觀眾可以吃飽些才入場，周思豪：「星期五（11月4日）下午3時45分開始頭場，可以吃了豐富的午餐才進場，當然比賽期間隨時可以離開球場去買東西吃，不會有人不想能更有彈性享受比賽，希望11月前能有好消息。」

體育專員楊德強說可否放寬限制，政府持開放態度，原則都是視乎疫情發展。