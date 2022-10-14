中大醫學院院長指本港有能力研發新藥　缺認證機制　倡設大灣區兩地認證機制

【有線新聞】中大醫學院院長陳家亮說，香港有能力研發新醫藥，但缺乏本地認證機制，新研發不能在香港直接認證，窒礙本地醫學科研發展。

陳家亮：「由於香港只是一個城市，沒有這樣的機制、能力直接把我們的科研能變為一個承認的藥品或診斷，例如新藥物的研發，也不能直接在香港得到認證。所有我們的研發也要送到歐美國家或中國內地重新做科研，才可以考慮在香港得到認證，這會大大扼殺很多科研的機會。」

他建議政府施政報告中，與大灣區建立兩地認證機制，使本港的醫藥研發，可以直接在大灣區應用。他又建議政府培養本地中小學生對科研的興趣，同時也要令海外國家知道本港的創科配套，吸引人才來港發展。