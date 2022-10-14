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2022年10月14日
港聞
新聞資訊
孔繁毅指放寬限聚令、現場表演風險不高 每年入冬前或要打加強劑
【有線新聞】政府下周四放寬餐飲場所、酒吧等現場表演，並預告有機會將限聚令放寬到12人，政府專家顧問孔繁毅認同做法，認為風險不高。
孔繁毅：「絕對同意（放寬措施），相關風險不會提高，因為整體社區每日有4、5,000宗確診個案，整體病情較輕、有些無病徵個案，混合免疫，已接種疫苗人士比率高，已感染人士比率亦高，放寬社交距離措施，不會對醫療系統構成任何壓力。」
本港準備購入復必泰二價疫苗，作為第四針加強劑，孔繁毅說二價疫苗或每年更新至流行的病毒抗原，有機會每年入冬前市民都要打加強劑。醫學期刊數據顯示二價疫苗安全，對流行Omicron變種病毒株，產生良好免疫力，比原始病毒疫苗中和抗體較好。
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