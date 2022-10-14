田北辰促盡快「0+0」：哪有旅客忍受三日外賣　盧寵茂指輸入個案漸多、續觀察數字

【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂指，入境檢疫放寬至「0+3」已經是相當大的一步，又說「0+3」下，「黃碼」是必須的措施。

立法會議員田北辰：「有哪些旅客會忍受下機後，頭3天在公園吃外賣，或者回房間等送餐？」醫務衞生局局長盧寵茂：「政府9月26日取消入境旅客酒店檢疫，這是相當大的一步，現在3星期都未過去，政府必須看數字 。原本每日入境人士 大概有150至200個陽性個案，去到現在每日有300至400個，也有一定數量的變異病毒株，如XBB.1及BA.2.75.2這些，這些也是我們顧慮的，我們不只看醫院重症數字。」

未可以一步放寬到「0+0」，有議員建議讓黃碼人士有條件入餐飲處所，吸引多點海外遊客，旅遊界立法會議員姚柏良：「可否考慮用團進團出形式？ 到指定餐飲處所、不與其他客人交叉。」立法會議員梁熙：「黃碼的限制可否調整？讓核酸檢測結果陰性的都可以去餐廳。」

盧寵茂：「他們（旅客）始終有將變種病毒株帶入社區的風險，暫時在社區的核酸檢測裏，未看到XBB.1變種病毒，只限於境外輸入，所以『0+3』下黃碼是必須措施。」

至於與內地通關，他說深圳方面已經與港府商討，一旦深圳疫情緩和會盡快增加健康驛站數目，令更多人可往返內地。港府正與深圳、廣東積極討論實施逆向隔離時，河套區方艙設施的人手安排。