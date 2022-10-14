免針紙覆核｜郭卓堅申法援被拒提上訴　倘失敗資深大律師潘熙代出庭

【有線新聞】政府廢除被捕醫生簽發的免針紙，郭卓堅入稟要求推翻決定，申請法援被拒。他向高等法院提出上訴，說以往不是持分者都獲批，資深大律師湯家驊說法庭批出司法覆核決定，如表明入稟人有利害關係應該批出法援。

法援署向郭卓堅發信，指他無持有被捕醫生的免針紙，不是今次司法覆核的持份者，拒絕法援申請。郭卓堅到高等法院提出上訴，認為不是持份者都可以獲得法援，郭卓堅：「試過很多次，公眾利益無論是否持份者。我曾覆核丁權丁屋，我不是持份者，法援以往一樣獲批。大家的公眾利益或政府決定錯誤，大家都是持份者。」

郭卓堅說一名女子稱可以一起入稟，她持有免針紙，但並非被捕醫生簽發，資深大律師潘熙亦會協助打官司。本身是行會成員的資深大律師湯家驊認為，是否批出法援有很多原因，包括郭卓堅的勝算及特別背景，湯家驊：「大家都期望法援署是會尊重法庭的決定，所以如果法庭在這方面有明確的決定，法援署可能會需要考慮有沒有其他原因（拒絕），法庭在批出接受（司法覆核）申請時，其實沒有明確地對於申請人有否合法地位作出判決。」

大律師李健志：「在司法覆核的聆訊中，有些元素是需要申請者達到才可以作出申請，就是有利害關係及有公眾利益的情況。若果法庭批准了申請許可，其實它已考慮當事人有這個利害關係。有關丁權事件，其實郭先生並非『丁』那位人士，他代表的一方並非『丁』的一方，所以法援（署）在該次申請有考慮利害關係。」

李健志說今次法援署可能只是簡單交代拒絕申請的原因，郭卓堅上訴後或會交代細節，並再考慮申請。