調查：三成院舍員工曾染疫後仍須照顧確診老人　倡延長抗疫津貼、訂標準工時等

【有線新聞】調查發現第五波疫情高峰期，近三成私營安老院舍員工確診後仍要照顧確診者，突顯人手不足問題，建議政府長遠訂立標準工時，吸引新人入行。

第五波疫情重創院舍，明愛荔枝角職工中心8月至9月抽樣訪問105位深水埗私營安老院舍前線員工，有近42%受訪者指高峰期人手嚴重不足，連續工作日數中位數達14日，近三成人中招後仍要照顧確診長者。

私營院舍保健員阿雪：「一個保健員對50位院友，你不上班，院友是無人照顧，無理由任由婆婆和伯伯沒有食物等死。天好黑，完全看不到希望。」私營院舍保健員阿詩：「疫情下任職的院舍有30多個長者離世，（當時我）差不多發病，早上七時上班，晚上八、九時或九、十時才放工，不看顧長者真是不可以，好似地獄，大家都好絕望。」

團體認為政府長遠應為行業訂立標準工時，吸引新人入行。 明愛荔枝角職工中心發言人黃小慧：「（人手）嚴重不足其實政府知道，但若果不處理薪酬待遇，不改善行業變成令人值得尊重，難有新人入行。有數個建議每天工作上限九小時，九小時包括吃飯時間。」

他們又建議政府提供樂齡科技支援，延長院舍員工抗疫津貼至疫情完結等，紓緩前線工作壓力。