日本自由行 | 大阪觀光局長：將發展綠色旅遊　料年底前訪客人次恢復至疫情前一半

【有線新聞】大阪觀光局長接受本台專訪，說正興建新景點，將發展綠色旅遊、無障礙旅遊等，預計年底前旅客人次恢復至疫情前一半水平。

觀光局長親身上陣推廣大阪，他接受本台專訪時說，大阪作為日本第三大縣級經濟體，旅遊業是主要收入來源之一，疫情帶來前所未有的破壞，但日本是一個堅韌的國家。

大阪觀光局長溝畑宏：「沒有旅客前來，店舖關門，當然疫情對旅遊業造成很大破壞。但將會迎來轉機，大阪最大的吸引力是美食以及文化藝術，有很多新景點，日本正重新吸引遊客。」

新景點包括今年2月開幕的大阪中之島美術館，展出日本畫家佐伯祐三、意大利的莫迪利亞尼等超過6千件近代美術名作。

溝畑宏：「現在很多不同的旅遊，LGBT旅遊、無障礙旅遊，方便長者及殘疾人士、綠色旅遊，可更好享受大自然、以及寵物旅遊，可以帶同寵物出行。」

大阪觀光局預計，未來3個月會有200萬旅客到訪，是疫情前的一半，去到2025年舉辦世界博覽會，全年旅客數量會增加到1,500萬。