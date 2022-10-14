俄羅斯從近日兼併烏克蘭赫爾松地區撤走平民

【有線新聞】俄羅斯呼籲月初才聲稱併入的赫爾松地區部分居民撤走，烏克蘭部隊近日的反攻已迫近當地首府赫爾松市，北約則再警告俄羅斯切勿在烏克蘭動用核武。

烏克蘭第聶伯羅地區一條村落遭俄軍炮轟，有學校中彈，體育館、課室部分屋頂被炸毀。

俄羅斯早前宣稱兼併與當地接壤的赫爾松地區，隨著戰況失利，俄軍加強對烏克蘭城鎮以至居民區的攻擊。

在烏克蘭反攻浪潮進迫下，俄羅斯任命的赫爾松地方首長指，當地持續受到炮彈攻擊，建議所有居民「自救」，尤其第聶伯河西岸的居民，前往克里米亞或其他俄羅斯地區。

俄羅斯國營傳媒報道，第一批居民最快周五抵達俄羅斯的羅斯托夫州。

赫爾松被視為俄羅斯最具戰略意義的兼併地區，這處控制著俄羅斯通往克里米亞的陸路通道。今次俄軍撤走平民的舉動，意味未必能堅守這塊剛併入的「領土」。

烏克蘭則否認攻擊針對平民，部隊近期反攻奪回赫爾松西北部的多個村鎮，並迫近首府赫爾松市。

對於俄羅斯總統普京表示可能動用核武保衛國家，北約秘書長斯托爾滕貝格警告，俄羅斯在烏克蘭使用核武等同「過界」，會產生嚴重後果，他又表示密切關注俄羅斯可能即將舉行的核軍演。至於北約於下周亦會舉行年度的核武演習。