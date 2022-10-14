輸入人才計劃申請者減半　李兆波倡推租樓扣稅優惠　邱達根：應撤非港人印花稅

【有線新聞】政府預告要搶人才，不過檢視六大輸入人才計劃，近兩年申請人數都是2019年的一半，跌至每年約4萬人。有學者建議推出租樓扣稅優惠，吸引海外人才。

特首李家超下周三發表施政報告，預料會有措施「搶人才」。本港現時有六大輸入人才計劃，為海外及內地的專業人士、優才，提供入境便利。2019年的申請總數近80,000宗，之後兩年大減一半，每年不夠40,000宗。當中輸入海外專業人士的一般就業政策，由2019年約4.5萬宗申請跌至去年約1.6萬宗，申請宗數一向較少的科技研發人才入境計劃亦跌了五成，前年有131宗，到去年剩餘64宗。

業界議員邱達根認為與審批時間過長有關，科技創新界邱達根：「有些要求如公司要請相應本地人才，只批兩年年期，是否各方面可以放寬些？未來特首施政報告要向世界清晰傳遞訊息，香港發展、側重點、政府的支持政策。我覺得（入境檢疫）0+3、0+0，對願意來香港的人，那3日不是很大障礙。」

不過吸引世界各地優才來港定居的入境計劃，申請宗數有較大反彈，單是今年頭8個月已多過上年全年約1,700宗，經濟學者李兆波認為吸引人才需要有更多配套，中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波：「最近有訊息出來，免去（非港人置業）雙倍印花稅，但如果結果是叫他們先付出印花稅，工作了數年後退回，是大忌，鎖死一大筆錢。住屋是問題，很多人想保持靈活，解決房屋問題，可能對於人才而言，租樓多些稅務優惠好過鎖死印花稅。」

邱達根就認為取消非港人置業印花稅令海外人才感到公平，又認為除了高端人才還要考慮中層人員配套。