多宗變種病毒個案流入　許樹昌指齊針者輕症為主　安心出行追蹤功能已不大

【有線新聞】香港近日錄得多宗BQ.1.1亞系及XBB等變種病毒個案，政府專家顧問許樹昌預計感染個案會上升，只要市民打齊三針，一旦感染都是輕症多、重症少。

「0+3」實施近三個星期，多了幾種新變種病毒流入香港，BA.4.6、BQ.1.1、XBB及BA.2.75.2，專家估計確診數字會再升一點。

許樹昌 ：「BQ1.1是BA.5一個分支，它的生長繁殖速度快，比BA.5還更快，如果它變成主流，確診數字可能都會增多，但正如我提過，如果接種了三針或以上，也是輕症多、重症少。最重要是醫療系統承受到，不用太擔心。希望變種一般是愈變愈溫和，相隔一段很長時間會變成普通傷風感冒，到時未必需要打針，但我相信暫時短期內都要靠打針。」

旅客抵港後要做四次核酸檢測，許樹昌說不能取消，否則不能做基因排序，不知道他們是感染哪些新變種病毒。除了小心變種病毒，亦要應對冬季流感高峰期。

許樹昌 ：「以往冬季高峰期是1至3月，但市民這麼久沒接觸，又這麼多人外遊，外遊時候又不用戴口罩，感染了提早帶流感病毒入來也有這個可能性。」

近日有人建議取消安心出行，許樹昌說現時市民進入場所，主要是用疫苗通行證，安心出行作用不大，政府亦很少用資料追蹤個案，不符合程式原本的設計功能。