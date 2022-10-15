香港金融科技周月底開幕　許正宇：依靠國家、不怕與新加坡競爭

【有線新聞】「香港金融科技周」本月底舉行，新加坡亦舉行金融科技節，財經事務及庫務局局長許正宇說，香港與新加坡定位不同，不怕競爭。

財經事務及庫務局局長許正宇：「我們不怕競爭，但怕自己不爭氣，如何用好優勢及香港基礎條件發展自己，新加坡與我們最大不同就是我們有國家及中國內地支持，讓我們有依靠國家、面向世界的優勢。很多國際金融機構或參與者來我們金融科技周，不只是希望了解我們的金融科技優勢，同時間也想看我們如何依仗金融科技優勢幫助開拓他們與內地市場。」

許正宇說屆時將有不同的海外講者來港，在0+3入境檢疫措施下已經有很大便利，至於會否豁免他們來港後的限制，他說會跟現有機制處理及按整體疫情考慮。